В Суздале пешеходный мост через Каменку ушел под воду из-за половодья

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Администрация города Суздаля сообщила о том, что из-за половодья на 1 метр 15 сантиметров повысился уровень реки Каменка в городе Суздале. В результате этого пешеходный мост через реку Каменка в районе улицы Покровская оказался полностью затопленным. В мэрии просят жителей не ходить по мосту.

"В ходе движения льда по реке Каменка на пешеходном мосту между улицами Набережная и Шмидта образовались трещины в настиле и в опорных балках. Движение по этому мосту со 02.04.2021 года будет закрыто. Администрация города обращается с просьбой к жителям, которые активно пользуются данным пешеходным мостом, выбирать безопасные обходные пути", сообщается на сайте администрации.