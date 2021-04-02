Более 2800 литров крови заготовили владимирские трансфузиологи с начала 2021 года

За первый квартал 2021 года кровь сдали 3396 доноров Владимирской области, из них 458 человек стали донорами впервые. В результате заготовлено 2817 литров крови. Эти объёмы полностью обеспечили потребности медицинских учреждений в крови и её компонентах.

В регионе также регулярно проводятся выездные заготовки крови. За первые три месяца совершено 36 выездов мобильного донорского комплекса в различные предприятия и организации.

Напоминаем, что кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (г. Владимир, ул. Студенческая, 5), в её филиале в Вязниках (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а). Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе необходимо иметь паспорт.

Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.