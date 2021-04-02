В Муроме директор предприятия собирал компромат на руководителей заводов

Как сообщают региональное Управление ФСБ и Следственное управление СК России по Владимирской области, в суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего руководителя ООО «СКН-Сфера».

Руководителя организации обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере и в приобретении специального техсредства, предназначенного для негласного получения информации.

По версии следствия, в августе минувшего года руководитель «Сферы» во время аукциона на аренду земельного участка площадью более 1 гектара предложил руководителю фирмы-конкурента сняться с торгов за вознаграждение. Тот согласился и передал предприимчивому «коллеге» 8 миллионов рублей. Однако сразу после этого гендиректора «СКН-Сфера» задержали.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что он приобрел у неизвестных людей «шпионскую» беспроводную скрытую мини-камеру.

«Он использовал ее для компрометации руководства заводов и предприятий региона с целью последующего незаконного получения от них денежных средств», - уточнили в региональном Следкоме.

Сам обвиняемый свою вину не признал. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно передано на рассмотрение в Муромский городской суд.