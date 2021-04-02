В селах Гороховецкого района фильмы будет показывать кинопередвижка

Фото: администрация Владимирской области

Грузовик, который в советские годы называли кинопередвижкой, куплен в рамках нацпроекта «Культура». По плану, он будет колесить по 49 населенным пунктам Гороховецкого района с общей численностью жителей порядка 7500 человек.

В отличие от своего советского «брата», современная кинопередвижка способна не только оборудовать полевой кинотеатр, но и превращаться в площадку для проведения концертов и выставок, а также различных гуляний, благотворительных акций и тому подобного.

Напомним — в 2021 году такой автоклуб уже появился в Меленковском районе, а теперь, кроме Гороховецкого, появится еще и в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах.