Во Владимирской области за развитием половодья следят с беспилотников

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, ранее обещанные беспилотные системы для контроля за разливом рек и озёр были подняты в воздух накануне.

Так, 1 апреля состоялся облет поймы реки Серая в Александрове, где, по прогнозам метеорологов, в ближайшее время может начаться выход воды из берегов.

Пока ситуация на Серой стабильная, однако в ФГБУ «Центральное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждают, что в связи с осадками угроза достижения критической отметки на этом водоеме сохраняется.

В региональном главке МЧС будут и дальше следить при помощи беспилотников за состоянием рек, вскоре для этого должны начать применять и вертолёт. Вместе с тем, метеослужба предупреждает об опасности выхода на лёд. В частности, на Оке в районе Мурома уже развиваются закраины, а на Клязьме началось разрушение льда.

Также в связи с погодой в ближайшие несколько суток более интенсивный подъем воды ожидается на малых реках региона.