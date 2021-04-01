В Кольчугино задержан похититель 13 видеокарт из компьютерного клуба

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи кольчугинской полиции возбудили уголовное дело по статье «кража» по факту хищения компьютерных деталей, произошедшего в минувшем декабре.

Тогда в полицию обратились сотрудники местного компьютерного клуба, рассказавшие, что у них пропали 13 видеокарт.

По словам представителей клуба, накануне они заменили старые карты на новые, и все отработавшие своё детали сложили на время в своём помещении. Однако через некоторое время оказалось,что видеокарты пропали.

В ходе работы оперативники вышли на след подозреваемого, которым оказался 28-летний бывший сотрудник компьютерного клуба. Он сознался в краже и объяснил, что знал о замене карт, чем и воспользовался — уличив момент, когда никто за ним не наблюдал, он украл их и затем продал. Сумма ущерба составила 286 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.