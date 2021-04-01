В Коврове водитель грузовика с поддельными правами попался после ДТП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 27 марта инспекторы ковровского ОГИБДД выехали на улицу Кирова, где произошло ДТП, в котором предполагаемым виновником оказался водитель грузовой машины — 25-летний житель Ивановской области.

Парень предъявил полицейским права, в подлинности которых инспекторы ГИБДД усомнились. Странный документ направили на экспертизу, которая подтвердила, что водительское удостоверение поддельное.

Молодой человек сознался, что никогда в автошколе не учился, но грузовик водить умеет. Поэтому он решил не получать права честным способом, а просто купил их в интернете.

Теперь на молодого водителя возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».