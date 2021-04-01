Во Владимирской области вернули режим самоизоляции для пенсионеров

Очень не смешной получилась первоапрельская шутка у администрации Владимирской области. Вначале представители "белого дома" отменили режим самоизоляции для пенсионеров, а через пару часов продлили его до 15 апреля.

В итоге, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продолжается. Он продлен до 15 апреля, то есть длится уже больше года. В частности, сохраняется необходимость оставаться дома все время. Исключение делается лишь для обращения за медпомощью, выгула животных не дальше 100 метров от дома и похода в ближайший магазин или аптеку. От режима самоизоляции освобождены граждане старше 65 лет, которые прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (через 14 дней после второй прививки) или имеют справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19 (действительна два месяца).

Во всей этой ситуации непонятно только одно, зачем нужно было вначале выкладывать на сайт правовой информации документ, который позже был снова изменен. Потому что выглядит это как издевка над стариками.