В Гороховецком районе поймали мужчину с героином

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Следователи Отделения МВД России по Гороховецкому району завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя соседнего региона. Мужчина обвиняется в "незаконном приобретении и хранении наркотических средств, совершенные в крупном размере".

- Обвиняемого задержали в январе текущего года. При личном досмотре в карманах одежды а полицейские обнаружили несколько свертков с содержимым порошкообразной консистенции. Проведенная впоследствии экспертиза показала, что в свертках находился героин, массой 53,54 грамма, - сообщили в областном УМВД.

Во время обыска по месту проживания оперативные сотрудники обнаружили еще несколько аналогичных свертков, в которых находилось 155,58 грамма героина. По словам мужчины, запрещенные вещества он нашел на улице во время прогулки с собакой и оставил у себя для личного потребления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до десяти лет тюрьмы.