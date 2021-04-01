Более 54 тысяч жителей Владимирской области привились от коронавируса

На сегодняшний день более 54 400 жителей Владимирской области привились от новой коронавирусной инфекции, в том числе второй этап иммунизации прошли более 39 500 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в больницах. В регионе работают 17 передвижных прививочных пунктов на базе мобильных ФАПов: они выезжают в отдаленные территории и на предприятия, направившие заявки о массовой вакцинации работников. Услуга востребована. В минувшую среду, 31 марта, прививку от коронавируса сделали свыше 120 сотрудников «Владимирэнерго».

Владимирская область – один из лидеров в стране по охвату вакцинацией пожилого населения. От Covid-19 привиты 100 процентов получателей социальных услуг (не имеющих противопоказаний) в 28 стационарах системы социального обслуживания. Более 50 процентов привитых в регионе – граждане старшего возраста. Для пожилых в регионе организована доставка в медучреждения с целью иммунизации.