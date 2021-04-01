Во Владимире на два месяца закрыли кафе, угощающее суши

Внеплановую проверку кафе sushilike33 на улице Суздальская провели специалисты регионального управления Роспотребнадзора по жалобе жителя. В кафе в ходе нашли серьезные нарушения санитарного законодательства: - прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания осуществляется без маркировки и товаросопроводительной документации; - не представлены декларации о соответствии на пищевую продукцию, реализуемую вне предприятия общественного питания; - на предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, допущена работа с использованием сырья; - не представлен ассортимент изготавливаемой продукции, утвержденный руководителем (индивидуальным предпринимателем) организации. Не представлены технологические карты по приготовлению блюд; - в производственном помещении, где осуществляется приготовление и формирование наборов готовых блюд, отсутствует бактерицидное оборудование; - сотрудниками осуществлялась работа при отсутствии медицинского осмотра; - производственные столы, используемые для разделки сырья (рыба с/м, мясо птицы), а также приготовления готовых блюд не имеют маркировки, что способствует микробному загрязнению готового продукта; - не представлена программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП. Производственный контроль, путем проведения лабораторных исследований, за качеством изготавливаемой продукцией не осуществляется. Из-за этого блюда, продаваемые в кафе, не были безопасными и могли угрожать здоровью владимирцев. Индивидуального предпринимателя, которому принадлежит кафе, привлекли к административной ответственности и по решению суда работу кафе приостановили на шестьдесят суток.