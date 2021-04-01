Владимирский театр кукол покажет премьерный спектакль

фото Владимирского театра кукол

Владимирский театр кукол приготовил новый спектакль для юных зрителей "Шерстяная история". Спектакль поставлен по мотивам стихотворения Овсея Дриза «Клубочек шерсти», в переводе с еврейского Генриха Сапгира. Режиссер-постановщик - Марина Протасова, художник-постановщик - Наталья Крутова, композитор - Алексей Сидорцев.

Если у вас есть бабушка, которая вас очень любит, заботится о вас, дарит вам подарки, вяжет для вас шарфики, носки и жилеты, и если вашей бабушке кажется, что любимый внук (или внучка) живет неинтересно, неправильно, - то она пришлет вам большую посылку с вязаной сказкой...Интересно вам заглянуть в эту посылку?.. Тогда приходите!

Премьера пройдет 7 апреля в 11 и 16.30. Цена билета - 230 рублей.