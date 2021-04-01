Владимирцы смогу увидеть фотографии Юрия Гагарина на Кубе

2 апреля в 15:00 состоится открытие фотовыставки «Первый: Гагарин и Куба», посвященной 60-летию пилотируемой космонавтики.

После триумфального космического полета Юрий Гагарин совершил визиты дружбы почти в 30 стран. Протяженность маршрутов его зарубежных поездок в целом превзошла расстояние полета в корабле «Восток».

В Гавану Гагарин прилетел в июле 1961 года как гость, приглашенный на празднование 26 июля – даты начала революционной борьбы кубинских патриотов против тирании, которая завершилась победой 1 января 1959 года.

Фотографии на выставке иллюстрируют пребывание Гагарина на Кубе и его душевные встречи с руководством Кубы и народом страны. Для посетителей выставки – это возможность познакомиться с уникальными хрониками визитов Юрия Гагарина в дружественную страну.

Выставка стала возможной благодаря сотрудничеству с Общероссийской Общественной организацией «Российской общество дружбы с Кубой» и Ассоциацией планетариев России, которые безвозмездно предоставили 50 уникальных фотографий.

Выставка продлится до 25 апреля. Вход свободный.