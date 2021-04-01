В Муроме будут развивать керлинг

Международный турнир по керлингу «WCT Murom Classic 2021» среди мужских команд планируют провести в Муроме с 26 апреля по 1 мая. Соревнования соберут 12 команд из Швейцарии, Швеции, Турции и России.

Также будут организованы промо-дорожки для игры в керлинг, на которых титулованные российские керлингисты проведут мастер-классы. Для Владимирской области этот турнир станет презентацией керлинга, который входит в программу Олимпийских игр.

Кроме того, в Муроме появится отделение керлинга при спортивной школе. До 1 августа планируется утвердить программу подготовки по этому виду спорта, актуализировать все необходимые документы. С 1 сентября по всем общеобразовательным школам Мурома будут набирать детей для занятий керлингом.

Возглавить тренерский состав может Маргарита Фомина – заслуженный мастер спорта России, трехкратная чемпионка Европы, участница зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, 5-кратная чемпионка России по керлингу. С ней обговорены все условия, Фомина уже дала согласие на переезд в Муром. Также готовы приступить к работе 2 тренера, которые пройдут повышение квалификации.