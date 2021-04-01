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Общество1 апреля 2021 13:19

Во Владимирской области отменили режим самоизоляции для пенсионеров

С 1 апреля они могут выходить свободно
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Губернатор Владимир Сипягин внёс очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности. В регионе продолжают смягчать "коронавирусные" ограничения. С 1 апреля отменили обязательный режим самоизоляции, введенный в марте прошлого года для жителей области, старше 65 лет. В течение года с лишним им разрешали только поход в ближайший магазин или аптеку, визит в поликлинику или прогулка с домашним питомцем около дома. Но теперь этот режим стал рекомендательным - пенсионеры сами в праве решать, соблюдать самоизоляцию или вернуться к активной жизни. Но большинство владимирских пенсионеров давно перестали соблюдать самоизоляцию и ездили как по делам, так и гости. При этом масляный режим в регионе пока никто не отменяет, маски остаются обязательными в транспорте и общественных местах.