Аптечный склад Владимирской области возглавила Ольга Лобанова

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С 29 марта на должность директора регионального Центра осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения назначена Ольга Лобанова.

Центр осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения – правопреемник Областного аптечного склада. Основная цель его работы – обеспечение лекарственными препаратами, вакцинами и иммунобиологическими лекарствами, а также наркотическими средствами и психотропными веществами льготных категорий граждан.

По данным, предоставленным пресс-службой департамента здравоохранения, Ольга Лобанова в 1986 году окончила Курский государственный медицинский институт по специальности фармация. Общий стаж работы в сфере здравоохранения – 35 лет, в том числе 10 лет – в должности заведующей аптекой Владимирской областной клинической больницы.