В Александрове река Серая в ближайшее время может выйти из берегов

Как сообщает ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на всем протяжении Кляьзмы и её притоков продолжается разрушение ледостава.

В связи с этим, предупреждают в метеослужбе, на реке Серая у города Александров в ближайшие 1-2 суток возможно достижение уровня отметки неблагоприятного гидрометеорологического явления (НГЯ) — проще говоря, отметки, при которой начинается подтопление. Как уточнили в региональном главке МЧС по состоянию на утро 1 апреля, пока ситуация на реке Серой нормальная.

В связи с выпадением дождей и поступления талых стоков в водоёмы на крупных реках региона уровень воды может подняться на 0,7 метра, на малых и средних реках — от 1 до 1,3 метра. Выход на лёд в настоящее время опасен.