В Коврове в два детских сада поставили сухофрукты с плесенью и мусором

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в январе-феврале текущего года в детские сады №19 и №32 Коврова поступили партии сухофруктов для компота, в которых наблюдались признаки плесени, а также мусор в виде разнообразных примесей. Вместе с сухофруктами поступили и консервированные томаты с нарушением герметичности крышек, из-за чего помидоры оказались повреждены и помяты.

Продукты поставил по договору один из предпринимателей, к счастью, детям на стол испорченные томаты и сухофрукты не попали.

- Указанные нарушения были допущены по причине ненадлежащей организации приемки продуктов питания от поставщиков, - сообщили в областной прокуратуре.

Теперь предпринимателю и заведующей детским садом внесены представления, устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.