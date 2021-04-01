Между Владимиром и Вязниками изменяется расписание электричек

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 5 апреля изменится расписание движения двух поездов: №6415 сообщением Вязники-Ковров и поезда №6417 сообщением Ковров-Владимир. Причиной тому послужил ввод стоянки на остановочной платформе Ковров-Восточный.

Поезд №6415 будет следовать по следующему расписанию: будет отправляться в 16:46, Сеньково 16:54-16:55, Мстера 17:03-17:18, о.п. 288 км 17:24-17:25, Сарыево 17:27-17:28, Крестниково 17:32-17:33, о.п. 273 км 17:38-17:39, о.п. 270 км (Осипово) 17:41-17:42, Гостюхино 17:47-17:48, о.п. 262 км 17:51-17:52, Ковров Вост. 17:55-17:56, Ковров-1 прибытие в 18:00.

поезд №6417: будет отправляться в 18:01, о.п. 253 км 18:05 18:06, Федулово 18:08-18:09 Сергейцево 18:11-18:12, о.п. 243 км18:14, Новки-1 Вост 18:16, Новки-1 18:17-18:18, Камешково 18:21-18:22, Тереховицы 18:27-18:28, Новая жизнь 18:32-18:33, Второво 18:38-18:39, Карякинская 18:45-18:46, о.п. 209 км (Выселки) 18:48-18:49, Лемешки 18:52-18:53, Боголюбово 18:57, Автоприбор 19:03-19:04, Владимир Вост. 19:06, Владимир 19:09.