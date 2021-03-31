В Судогодском районе браконьер застрелил беременную самку лося

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, 25 марта в дежурную часть судогодской полиции поступило сообщение об обнаружении туши лося в лесу.

- Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили пулевые отверстия в шее беременной самки лося, - уточнили в областном УМВД.

По словам сотрудников Госохотинспекции, в это время года охота на лосей запрещена, а потому стрелял явно браконьер. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

Полицейским при помощи егерей местного охотхозяйства удалось установить круг людей, которые могли быть причастны к нелегальной охоте, и выйти на след подозреваемого, которым оказался 58-летний житель Владимира, права на отстрел лося не имевший.

Мужчина после задержания сознался, что действительно стрелял в зверя.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».