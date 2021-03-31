Во Владимире средняя зарплата превысила 40 тысяч рублей

Как сообщил 31 марта в ходе доклада о проделанной работе по итогам ушедшего года глава Владимира Андрей Шохин, доходы в бюджет города выросли, а вместе с ними выросли и зарплаты горожан.

- Средняя зарплата по Владимиру оставила 40600 рублей, - сообщил глава областного центра.

Впрочем, в каких именно сферах произошел подъем «денежного довольствия», не сообщалось, однако Андрей Шохин отметил, что в целом предприятия города в 2020 «коронавирусном» году работали неплохо, а количество работников на них даже увеличилось.