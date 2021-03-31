Во Владимире от коронавируса привились более 15 тысяч человек

По состоянию на 31 марта, в областном центре первый компонент вакцины привит 15088 жителям. Из них 10773 жителя областного центра получили уже оба компонента вакцины, сообщает мэрия Владимира.

Жители города могут сообщить о желании привиться по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час. Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.