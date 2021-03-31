Во Владимире экс-начальник отдела ФСИН использовал подчиненных на огороде

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 56-летний экс-руководитель отдела конвоя обвиняется в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

По версии следствия, с октября 2016 года по сентябрь 2019 года он использовал двоих подчиненных в качестве работников на собственном садовом участке.

При этом, чтобы скрыть факт того, что на работе оба отсутствовали, он вносил в табель рабочего времени ложные данные о том, что конвоиры исполняли прямые обязанности.

Расследование проводится совместно с отделом собственной безопасности ФСИН.