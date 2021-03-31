Владимирцы смогут увидеть работы самаркандского художника Георгия Кима

1 апреля в 16.00 в Центре ИЗО откроется выставка памяти художника Георгия Кима - заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан, профессора живописи и прикладного искусства Республики Узбекистан.

На выставке будет представлено около 70 работ художника, выполненных в его излюбленной технике акварели. Они охватят творческий путь мастера с 1968 по 2002 год.

Акварели 1970–80-ых гг. выполнены в яркой звучной палитре, и в них преобладает тема его многочисленных путешествий по стране. В работах конца 1990-х и начала 2000-х годов художник в своем развитии приходит к совсем другой, особой эстетике акварели: лаконичность цвета, необычность формы, небольшие размеры. За кажущейся скромностью таких работ скрываются глубокие размышления художника на философские и общечеловеческие темы.

Большое влияние на творчество Георгия Кима оказала китайская монохромная живопись 7–11 веков "вэньжэньхуа" (живопись поэтов и мудрецов). Приобщение к этому искусству, привело художника к собственной концепции «умения увидеть», которую он всегда пропагандировал в своем творчестве.

Выставка будет работать до 3 мая. Цена билета - 50, 100 рублей.