Полицейские поймали владимирца, убившего беременную лосиху

25 марта в дежурную часть ОМВД России по Судогодскому району сообщили о найденной в лесу туши лося.

Прибывшие на место полицейские обнаружили пулевые отверстия в шее беременной самки лося. Сотрудники охотхозяйства пояснили, что в этот период времени добыча данного вида животного запрещена в соответствии с Правилами охоты. Государственной инспекции по охране и использованию животного мира был причинен ущерб на 80 000 рублей.

- Был задержан 58-летний житель города Владимира. Он в содеянном сознался. Установлено, что соответствующих документов на отстрел мужчина не имел, - сообщили в областном УМВД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "незаконная охота".