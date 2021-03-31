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Общество31 марта 2021 13:36

Владимирская область заняла третье место в ЦФО по посадке леса

Общий объем воспроизводства лесов составил 5,6 тысяч гектара
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Владимирская область по итогам прошлого года оценена Рослесхозом. Так, по искусственному лесовосстановлению (а это наиболее эффективный способ воспроизводства лесов) наш регион занимает 3 место в Центральном федеральном округе и 17 место −в России.

В прошлом году этот показатель во Владимирской области составлял 3,9 тыс. га, а общий объем воспроизводства лесов составил 5,6 тыс. га.

В рейтинге субъектов Российской Федерации по эффективности лесного хозяйства наш регион занял 6 место по Центральному федеральному округу и 18 место по России, чем обеспечил себе место в группе субъектов с высоким уровнем эффективности осуществления переданных полномочий.

По площади, пройденной лесными пожарами в 2020 году, область включена в группу субъектов Российской Федерации, в которых такая площадь составляет менее 100 га (во Владимирской области это 68,2 га). Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 135,5 га.