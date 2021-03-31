Юные владимирцы снова смогут отдохнуть в лагерях "Дружба" и "Икар"

В прошлом году из-за пандемии владимирцы не смогли попасть в муниципальные лагеря "Икар" и "Дружба". Однако в этом году отдых детей все же состоится.

Во Владимире начался прием заявлений на получение путевок. Планируется, что летний отдых детей будет организован в три смены:

- 1 смена — с 7 по 27 июня («Дружба»), с 8 по 28 июня («Икар»);

- 2 смена — с 1 по 21 июля («Дружба»), со 2 по 22 июля («Икар»);

- 3 смена — с 25 июля по 14 августа («Дружба»), с 26 июля по 15 августа («Икар»).

Подать заявление можно в МКУ «Служба сопровождения муниципальных реестров и оказания муниципальных услуг» по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, 4 этаж в рабочие дни с 08:30 до 17:00. При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт, а также копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.

Подача заявлений осуществляется исключительно родителями (законными представителями) ребенка.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24 (офис ДЮЦО «Дружба» и «Икар») по будням с 8:30 до 17:00.