Во Владимире откроется выставка, посвященная Юрию Гагарину

1 апреля в 18.30 в Областном Дворце культуры и искусства состоится открытие выставки "Космос далекий и близкий", посвященной первому полету в космос Юрия Гагарина.

Юлий Гуреу и Антон Андрианов занимаются астрофотографией уже много лет, Антон к тому же проектирует телескопы и оборудование для съемки. На открытии выставки будут приставлены фотоработы творческого дуэта. Кроме того, будут представлены фотографии первого отряда космонавтов

В церемонии открытия примут участие творческие коллективы Областного дворца культуры и искусства: народный коллектив ансамбль бального танца «Степ», народный коллектив ансамбль «Новый звук» и другие.

Вход свободный.