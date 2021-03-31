Студенты ВлГУ стали призерами Всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

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С 24 по 28 марта в Тамбове проходили Всероссийские соревнования среди студентов по пауэрлифтингу (троеборье классическое), участие в которых приняли более 140 человек из 28 регионов.

Команда Владимирского Государственного университета, представлявшая Владимирскую область на соревнованиях, заняла 2 место как среди мужчин, так и среди женщин.

В состав команды вошли: Иван Семенов, Денис Стольников, Антон Ларионов, Павел Лосев, Мария Забелина, Елизавета Печенкина, Екатерина Назарова и Ольга Ильина.

Тренировали спортсменов: С. Иванов, А. Фокин, А. Костенко, А. Эрнандес-Ортега, и О. Бакаев.