В Коврове осудят саратовца, скрывавшегося от следствия в Испании

История международного и одновременно межрегионального характера произошла в Коврове еще в 2015 году. Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в один из ноябрьских дней между 29-летним жителем Саратовской области и гражданином Республики Беларусь произошла перепалка в ковровском баре.

Тогда саратовец достал из машины биту и ударил ей по голове иностранца, который очнулся лишь через 1,5 месяца на больничной койке уже в Гомеле.

Саратовца следователи отпустили под подписку о невыезде, но тот сбежал и несколько лет находился в Испании, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Задержали его лишь в январе нынешнего года в аэропорту Москвы.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в своем поступке. В скором времени его дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.