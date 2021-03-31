В Вязниковском районе на месте пожара обнаружен погибший хозяин дома

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сигнал о пожаре поступил огнеборцам в 12.07. Из-за позднего вызова пожарные расчеты прибыли, когда дом полыхал по всей площади.

Загореться мог и соседний дом, но сотрудники МЧС смогли его отсотять, так что в итоге сгорело только первое строение на площади 63 квадратных метра.

- К сожалению, в результате разбора конструкций дома был обнаружен

погибший мужчина 1981 года рождения – хозяин дома, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как выяснили дознаватели, причиной случившегося стала неосторожность при курении самого погибшего.