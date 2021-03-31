С 1 апреля социальную пенсию повысят 28 тысячам жителей Владимирской области

С 1 апреля социальные пенсии будут повышены на 3,4%. Во Владимирской области повышение коснется более 28 тысяч человек. Средний размер социальной пенсии после повышения составит 5797 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составит почти 14 тысяч рублей.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет подтвержденного стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Например, это касается случаев, когда человек официально нигде не работал или работал очень мало. Граждане, у которых социальная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера (9800 руб.), получают федеральную социальную доплату до указанной суммы. Во Владимирской области 2166 человек получают доплату к социальной пенсии.

С 1 апреля также будут проиндексированы пенсии военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.