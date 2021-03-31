В Гусь-Хрустальном районе случился крупный пожар на животноводческой ферме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

На пульт дежурной смены пожарной охраны сообщение о возгорании на животноводческой ферме деревни Нечаевская поступило 31 марта в 01.38. Тут же к месту ЧП выехали семь пожарных машин и 17 человек из числа личного состава МЧС.

Огонь на ферме обнаружили слишком поздно, поэтому к моменту приезда первых расчетов часть фермы горела открытым пламенем, которое грозило распространиться на всю постройку.

- Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и ликвидировали пожар на площади 800 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Никто из людей в огне не пострадал, а вот среди животных были потери — на пожаре сгорели четыре коровы, зато 15 поросят удалось спасти.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины пожара.