Браконьер из Суздальского района получил реальный срок

Вступил в законную силу приговор Суздальского районного суда, отправившего местного браконьера в колонию-поселение. В ноябре 2018 года мужчина охотился на территории Исадского охотучастка без разрешения и из своего охотничьего ружья подстрелил лосиху, животное погибло. Браконьера задержали, ущерб, причиненный им, оценили в 400 тысяч рублей. Суздальский районный суд запретил охотнику три года занимать должности, связанные с хранением и использованием любого оружия, и отправил его в колонию-поселение на два года. Кстати, это практически исключительный случай - чаще суды ограничивались крупным штрафом. Защитник и сам осужденный обжаловали приговор, настаивая на оправдании. Но Владимирский областной суд не согласился с ними и не изменил наказание. Теперь охотнику предстоит самому отправиться в колонию-поселение.