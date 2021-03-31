Во Владимирской области призывники не хотят учиться на водителей

Как рассказал 30 марта исполняющий обязанности военного комиссара Владимирской области Виктор Лебедев, непростая ситуация в регионе сложилась с подготовкой ребят на военно-учетные специальности. Такой подготовкой ведает ДОСААФ России.

Чаще всего молодые люди получают в ДОСААФ водительские удостоверения различных категорий, причём учатся здесь на водителей совершенно бесплатно, в отличие от частных автошкол.

- Тем не менее, есть много граждан, пригодных по состоянию здоровья, которые не желают идти учиться и получать водительские удостоверения, - посетовал Виктор Лебедев.

По словам военкома, по этой причине план по подготовке водителей для армии едва удается выполнить. Примечательно, что при успешном прохождении обучения в ДОСААФ будущий призывник сам сможет выбрать себе место службы – у «простых» призывников такого выбора не имеется.