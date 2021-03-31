Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика31 марта 2021 8:20

Во Владимирской области призывники не хотят учиться на водителей

Не смотря на то, что обучение для будущих солдат совершенно бесплатное
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий

Как рассказал 30 марта исполняющий обязанности военного комиссара Владимирской области Виктор Лебедев, непростая ситуация в регионе сложилась с подготовкой ребят на военно-учетные специальности. Такой подготовкой ведает ДОСААФ России.

Чаще всего молодые люди получают в ДОСААФ водительские удостоверения различных категорий, причём учатся здесь на водителей совершенно бесплатно, в отличие от частных автошкол.

- Тем не менее, есть много граждан, пригодных по состоянию здоровья, которые не желают идти учиться и получать водительские удостоверения, - посетовал Виктор Лебедев.

По словам военкома, по этой причине план по подготовке водителей для армии едва удается выполнить. Примечательно, что при успешном прохождении обучения в ДОСААФ будущий призывник сам сможет выбрать себе место службы – у «простых» призывников такого выбора не имеется.

Армия и безопасность