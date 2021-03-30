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Происшествия30 марта 2021 18:01

В Кольчугино причиной возгорания автомобилей стали поджоги

Дознаватели МЧС назвали основную версию случившегося в ночь на 30 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Ночной пожар в Кольчугино. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Напомним — в третьем часу ночи на территории Кольчугино произошло сразу два схожих пожара — сперва загорелись две легковушки на улице Ухтомского, а буквально следом вспыхнула машина на улице Дружбы.

- В качестве предварительной причины пожаров автомобилей дознаватели МЧС России рассматривают умышленный поджог, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

После того, как будут проведены все необходимые экспертизы, материалы расследования будут переданы сотрудникам полиции.

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