В Собинке гость украл у хозяина квартиры деньги и телевизор

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем январе в собинскую полицию обратился местный житель, который сообщил, что из его квартиры исчезли телевизор стоимостью 6 тысяч рублей и 36 тысяч рублей наличными.

В ходе работы оперативники установили круг людей, побывавших в квартире, и вскоре их подозрение пало на 34-летнего приятеля потерпевшего.

Как оказалось, накануне мужчина был в гостях у приятеля, и воспользовался моментом, когда тот отвлекся, после чего стащил деньги и телевизор и тихо покинул жилище.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «кража», завершено, в скором времени обвиняемый предстанет перед судом. На время следствия его заключили под стражу.