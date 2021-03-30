Дорогу "Струнино - Площево" отремонтируют летом 2021 года

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С подачи жителей Александровского района дорога "Струнино - Площево" вошла в план нацпроекта "Безопасные качественные дороги". По ней осуществляется автобусное сообщение и обеспечивается связь с центром муниципального образования − городом Струнино.

Как говорят чиновники, дорога в последние годы представляла собой одни сплошные выбоины, образовалось множество мелких ям, которые "ямочный" ремонт не спасёт. «Карточный» ремонт тоже не поможет, так как на дороге имеется разрушение кромки дорожного полотна, которое сопровождается поперечными и продольными трещинами. Так что спасти ее можно только капремонтом.

Сделают его в этом году на всей протяжённости дороги – 14,5 км. На эти цели из областного бюджета выделено около 133 млн рублей. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что работы планируется начать в мае − июне. Подрядной организации предстоит асфальт на площади 102 тысячи квадратных метров.