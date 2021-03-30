Власти Владимирской области выделили 4 миллиона рублей на любительские творческие коллективы

Восемь любительских творческих коллективов Владимирской области получат 4 млн рублей на поддержку от администрации Владимирской области. В форме грантовой помощи каждый коллектив получит по по 500 тысяч в 2021 году. Речь идет о проектах:

− «Подарю людям солнце!» Центра культуры и досуга города Собинки;

− Творческая мастерская «Возрождение народных промыслов» Дома культуры города Струнино;

− «России путеводная звезда» Дома культуры имени В.П. Ногина города Коврова;

− «Немало песен о России» Центра по развитию спорта, культуры и туризма Муромцевского сельского поселения Судогодского района;

− «Молодёжное Арт-пространство» Дома культуры города Покрова;

− «Возрождение духового искусства» Центра культуры, молодёжной политики и туризма города Кольчугино;

− «Сказ о вишнёвом варенье» Культурно-досугового комплекса Вязниковского района;

− Интерактивный кукольный театр «Сказочная коробейка» Координационно-методического центра культуры и народного творчества Меленковского района.

Подобная помощь оказывается второй год подряд. В прошлом году 500 тысяч рублей также получили восемь коллективов. Средства были направлены на приобретение концертных и театральных костюмов, специальной аппаратуры, на постановку новых концертных номеров и спектаклей, организацию гастрольных поездок.