Больше 78 тысяч жителей Владимирской области получат выплаты ко Дню Победы

В апреле во Владимирской области «детям войны», а также членам семей отдельных категорий граждан ко Дню Победы будет предоставлена финансовая поддержка из областного бюджета. Всего выплаты к празднику в этом году получат свыше 78 тысяч человек на общую сумму более 94,7 млн рублей.

Выплаты установлены в размере:

− 3751 рубль − вдовам военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников ликвидации ядерных аварий и радиационных катастроф;

− 3751 рубль − членам семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время;

− 1040 рублей − лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («детям войны»).

Деньги будут переведены в первой декаде апреля. А тем, кто получает пенсию через почтовые отделения связи по месту жительства, выплата будет доставлена вместе с пенсией в течение апреля, согласно установленному графику.