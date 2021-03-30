В Музее хрусталя откроется выставка картин Владимира Севостьянова

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С 3 апреля в Музее хрусталя имени Мальцовых начинает работу выставка «По дороге в Гусь. Живопись Владимира Севостьянова». На выставке представлено более 120 картин из частной коллекции художника и собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Художник удивительно тонко и эмоционально отображает мир в своем творчестве. Взор его направлен не на внешнее, но на внутреннее видение окружающего. Художником разработан собственный живописный язык, в котором главенствуют композиция и цветовое пятно. Умение выразить сокровенные движения души через изображаемый мотив – неповторимое качество художника.

С ранней весны до поздней осени художник живет в деревне Алферово в Мещере. Невольная вовлеченность в круговорот природы, наблюдение череды житейских ситуаций вокруг отражается на творчестве мастера. Этюды, написанные в деревне, очень точны, пластичны, внимательно собраны. Приходит время – и из этого материала рождаются форматные произведения, композиционно ясные, размеренно решенные в ритме, гармоничные в цвете.

Произведения Севостьянова находятся в Пензенском музее народного творчества, художественных музеях Владимира, Мурома, Александрова, Липецка, Ярославля, Эрлангена (Германия), Музее современного искусства в Москве, Институте графики США в Калифорнии, в частных собраниях России, Франции, Израиля, США, Германии, Великобритании.

Цена билета - 100, 150 рублей.