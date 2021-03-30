Во Владимире пройдет поэтический вечер режиссера Иосифа Райхельгауза

6 апреля в 18 часов во Владимирской областной научной библиотеке пройдет поэтический вечер Иосифа Райхельгауза «Русь, куда ж несешься ты?».

Режиссёр Иосиф Райхельгауз очень хорошо известен владимирской публике: в марте 2020 года во Владимире его спектаклем «Спасти камер-юнкера Пушкина» открылась «Культурная весна». Тогда же состоялся его первый творческий вечер, посвященный началу проекта «Год с Московским театром «Школа современной пьесы». Владимирский филиал».

6 апреля Иосиф Леонидович будет вести разговор о спектаклях своего театра, которые пройдут на владимирских подмостках в этом году, расскажет о запланированных мастер-классах и встречах владимирских студентов с московскими актерами, поделится своими творческими планами, а также прочтет поэтическую программу из произведений А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Блока, О. Мандельштама, И. Бродского, Б. Окуджавы, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, С. Плотова, В. Жука и других поэтов Золотого и Серебряного веков русской поэзии, советского времени и наших современников.

Вход - свободный.