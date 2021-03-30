Во Владимире покажут первый путеводитель для незрячих и слабовидящих людей

фото предоставлено Домом НКО

31 марта во Владимирской областной специальной библиотеке для слепых покажут путеводитель «Прогулка по старому Владимиру». Альбом с описанием основных достопримечательностей нашего города создан в рамках проекта «Туризм без барьеров», поддержанного Фондом президентских грантов.

На создание путеводителя ушло полгода. Руководители АНО «Акме» нашли художницу, которая смогла сделать изображения исторических зданий Владимира так, чтобы ими могли пользоваться незрячие люди. Здесь важно все, вплоть до текстуры и цвета.

Изображения достопримечательностей расположены в путеводителе так, чтобы экскурсия начиналась у Золотых ворот и продолжалась вдоль Большой Московской. На страницах издания Троицкая церковь, Дом Дюнанта, Дом губернатора (нынешний Центр ИЗО), Старая аптека, Палаты, Успенский и Дмитриевский соборы.

Путеводитель будет передан в организации Владимира, где помогают незрячим людям: ВлГУ, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Владимирская областная специальная библиотека для слепых, Школа-интернат для слепых и слабовидящих и Музей ложки.