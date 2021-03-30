Ковровский прокуроры обнаружили сайт с признаками «финансовой пирамиды»

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровская горпрокуратура, проводившая в течение февраля-марта мониторинг сети, выявила сайт, на котором всем желающим, в том числе жителям города оружейников и его окрестностей, предлагается получить деньги в долг под расписку от неких частников.

- Изложенное свидетельствует об осуществлении неустановленным лицом нелегальной деятельности по предоставлению займов и признаках «финансовой пирамиды», что нарушает законодательство и подлежит ограничению, - сообщили в облпрокуратуре.

Дело в том, что частники никак не могут давать деньги в долг — это прерогатива лишь кредитных организаций и то в строго определенных случаях.

В связи с этим ковровское надзорное ведомство обратилось с иском в суд, потребовав признать информацию на данном сайте запрещенной к распространению.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.