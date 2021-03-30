В Суздальском районе два человека пострадали при столкновении автомобилей

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 20.05 на 272 километре автотрассы Р-132 водитель легковушки «Рено Каптюр» 1965 года рождения столкнулся с ехавшей перед ним «Маздой-6», за рулем которой находился водитель 1979 года рождения.

В результате столкновения влжитель «Мазды» получил ушиб ноги, а его пассажир 1978 года рождения — закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение мозга и ушиб затылка. Обоим госпитализация не потребовалась — прибывшие на место ДТП сотрудники скорой медицинской помощи обоим оказали помощь на месте и отпустили на домашнее лечение.

В Госавтоинспекции по факту аварии проводится проверка.