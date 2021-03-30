Житель Гороховца украл из сетевого магазина терминал для сбора данных

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, на днях дознаватели Гороховецкой полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 59-летнего местного жителя.

По версии следствия, в минувшем декабре мужчина стащил из магазина самообслуживания терминал, который используют кассиры для сбора информации о товарах, а также некоторые продукты — общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

Ориентировку на подозреваемого передали всем нарядам полиции, и через несколько часов сотрудники ППС остановили на одной из улиц райцентра схожего по ориентировкам мужчину, у которого из кармана торчал тот самый терминал.

Задержанный сознался, что действительно совершил кражу из супермаркета. По его словам, он подумал, что терминал это мобильный телефон.

В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в суд.