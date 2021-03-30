В Кольчугино за одну ночь сгорели три легковых автомобиля

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, первое сообщение о горящей легковушке поступило в 02.20 с улицы Ухтомского, где полыхал автомобиль в районе дома №22. Как выяснилось, здесь пламенем были объяты сразу две легковушки. Из-за позднего обнаружения пожара иномарки к моменту прибытия огнеборцев полыхали по всей площади — 8 квадратных метров. Автомобили быстро потушили.

А уже в 02.34 такой же сигнал поступил диспетчерам пожарной части с улицы Дружбы, где загорелась машина возле дома №31. Общая выгоревшая площадь в данном случае составила 4 квадратных метра.

К счастью, во время пожаров никто не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгораний.