В Собинском районе мать обвиняют в смерти дочери по неосторожности

В Собинском районе прокуратура передала в суд дело в отношении 45-летней женщины, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в октябре 2018 года она наняла кого-то для установки газовой колонки в ванной комнате своей квартиры в городе Лакинске. Колонку самовольно подключили к сетям газораспределения и к единственному вентиляционному каналу. При этом о первоначальной неисправности газового оборудования женщина в газовую службу не сообщала, не установила вытяжную вентиляцию и сигнализатор загазованности.

Через полгода, в мае 2019 года произошла трагедия. Несовершеннолетняя дочка женщины купалась в ванной. К этому моменту там скопились продукты сгорания. Девочка отравилась угарным газом и умерла.