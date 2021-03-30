Владимирские спортсмены отобрались на Первенство России по боксу

C 23 по 27 марта в Суздале прошли всероссийские соревнования общества "Динамо" по боксу среди юниоров 17-18 лет. В них приняли участие 79 боксеров из 20 регионов России.

Боксеры из Владимирской области показали хорошие результаты на этих соревнованиях. В финал вышло 5 владимирских спортсменов.

В весовой категории до 56 кг боксер из Гусь-Хрустального Кирилл Алейник одержал победу над соперником из Ивановской области.

В весовой категории до 69 кг встретились два владимирских боксера — Матвей Гладышев и Андрей Пахомов.. В упорном поединке победу одержал Матвей Гладышев.

В весовой категории до 75 кг боксер из поселка Вольгинский Александр Копов одержал победу над боксером из Ярославской области.

В весовой категории до 91 кг боксер из Гусь-Хрустального Дмитрий Князев одержал победу над белгородцем.

Таким образом, победители этих соревнований завоевали право участвовать в первенстве России, которое пройдет с 7 по 16 мая в Барнауле (Алтайский край).