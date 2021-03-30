В Муроме 60-летний мужчина чуть не сгорел из-за курения в постели

Одна из наиболее распространённых причин пожаров – неосторожное обращение с огнём при курении, утверждают в МЧС. И как доказательство - вечером 29 марта в Муроме на улице Куликова в одной из квартир двухэтажного дома произошел пожар из-за сигареты.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в районе восьми вечера. Приехавшие к дому спасатели эвакуировали из дома 10 местных жителей. После чего потушили огонь в квартире. На пожаре пострадал хозяин квартиры – мужчина 1961 года рождения. Он получил ожоги и был госпитализирован.

Как было установлено, возгорание началось с дивана, где по предварительной версии курил пострадавший. К ликвидации пожара привлекались 15 человек, 4 единицы техники.